Doja Cat Is Taking Vie On Tour

Now’s the time to stock up on gaudy shoulder-padded blazers and neon-hued leg warmers, because Doja Cat is going on tour.

The rapper-turned-singer announced the dates for her upcoming live show, Tour Ma Vie, on Sept. 29, just three days after dropping her fifth studio album, Vie. “Tour Ma Vie!,” she wrote on Instagram. “See you soon ❤️🌹.” Per the announcement, Doja will close out 2025 with a series of shows in Australia, Singapore, South Korea, and Japan, before hitting the road again in February 2026. From there, she’ll make stops in South America, North America, Europe, and the U.K, with her last show taking her all the way to December.

Get Your Tickets

Tickets go on sale on Friday, Oct. 10 at 10:00 a.m. local time via Ticketmaster, following an artist pre-sale on Tuesday, Oct. 7. Pre-sale registration is open now on Doja Cat’s website.

Find Your Date

Thursday, Oct. 1, 2026 — Detroit, MI — Little Caesars Arena

Saturday, Oct. 3, 2026 — Chicago, IL — United Center

Sunday, Oct. 4, 2026 — Minneapolis, MN — Target Center

Tuesday, Oct. 6, 2026 — Kansas City, MO — T-Mobile Center

Thursday, Oct. 8, 2026 — Denver, CO — Ball Arena

Saturday, Oct. 10, 2026 — Salt Lake City, UT — Maverik Center

Tuesday, Oct. 13, 2026 — Vancouver, BC — Rogers Arena

Thursday, Oct. 15, 2026 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Saturday, Oct. 17, 2026 — Portland, OR — Moda Center

Monday, Oct. 19, 2026 — San Francisco, CA — Chase Center

Tuesday, Oct. 20, 2026 — Sacramento, CA — Golden 1 Center

Thursday, Oct. 22, 2026 — Los Angeles, CA — Kia Forum

Tuesday, Oct. 27, 2026 — San Diego, CA — Viejas Arena

Thursday, Oct. 29, 2026 — Phoenix, AZ — PHX Arena

Saturday, Oct. 31, 2026 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena

Tuesday, Nov. 3, 2026 — Austin, TX — Moody Center

Wednesday, Nov. 4, 2026 — Dallas, TX — American Airlines Center

Friday, Nov. 6, 2026 — San Antonio, TX — Frost Bank Center

Saturday, Nov. 7, 2026 — Houston, TX — Toyota Center

Wednesday, Nov. 11, 2026 — Miami, FL — Kaseya Center

Friday, Nov. 13, 2026 — Tampa, FL — Benchmark International Arena

Saturday, Nov. 14, 2026 — Orlando, FL — Kia Center

Tuesday, Nov. 17, 2026 — Atlanta, GA — State Farm Arena

Wednesday, Nov. 18, 2026 — Charlotte, NC — Spectrum Center

Friday, Nov. 20, 2026 — Baltimore, MD — CFG Bank Arena

Saturday, Nov. 21, 2026 — Washington, DC — Capital One Arena

Monday, Nov. 23, 2026 — Boston, MA — TD Garden

Wednesday, Nov. 25, 2026 — Toronto, ON — Scotiabank Arena

Friday, Nov. 27, 2026 — Montreal, QC — Bell Centre

Sunday, Nov. 29, 2026 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena

Tuesday, Dec. 1, 2026 — New York, NY — Madison Square Garden