Music
Doja Cat Is Taking Vie On Tour
The ‘80s are coming to an arena near you.
Now’s the time to stock up on gaudy shoulder-padded blazers and neon-hued leg warmers, because Doja Cat is going on tour.
The rapper-turned-singer announced the dates for her upcoming live show, Tour Ma Vie, on Sept. 29, just three days after dropping her fifth studio album, Vie. “Tour Ma Vie!,” she wrote on Instagram. “See you soon ❤️🌹.” Per the announcement, Doja will close out 2025 with a series of shows in Australia, Singapore, South Korea, and Japan, before hitting the road again in February 2026. From there, she’ll make stops in South America, North America, Europe, and the U.K, with her last show taking her all the way to December.
Get Your Tickets
Tickets go on sale on Friday, Oct. 10 at 10:00 a.m. local time via Ticketmaster, following an artist pre-sale on Tuesday, Oct. 7. Pre-sale registration is open now on Doja Cat’s website.
Find Your Date
Thursday, Oct. 1, 2026 — Detroit, MI — Little Caesars Arena
Saturday, Oct. 3, 2026 — Chicago, IL — United Center
Sunday, Oct. 4, 2026 — Minneapolis, MN — Target Center
Tuesday, Oct. 6, 2026 — Kansas City, MO — T-Mobile Center
Thursday, Oct. 8, 2026 — Denver, CO — Ball Arena
Saturday, Oct. 10, 2026 — Salt Lake City, UT — Maverik Center
Tuesday, Oct. 13, 2026 — Vancouver, BC — Rogers Arena
Thursday, Oct. 15, 2026 — Seattle, WA — Climate Pledge Arena
Saturday, Oct. 17, 2026 — Portland, OR — Moda Center
Monday, Oct. 19, 2026 — San Francisco, CA — Chase Center
Tuesday, Oct. 20, 2026 — Sacramento, CA — Golden 1 Center
Thursday, Oct. 22, 2026 — Los Angeles, CA — Kia Forum
Tuesday, Oct. 27, 2026 — San Diego, CA — Viejas Arena
Thursday, Oct. 29, 2026 — Phoenix, AZ — PHX Arena
Saturday, Oct. 31, 2026 — Las Vegas, NV — T-Mobile Arena
Tuesday, Nov. 3, 2026 — Austin, TX — Moody Center
Wednesday, Nov. 4, 2026 — Dallas, TX — American Airlines Center
Friday, Nov. 6, 2026 — San Antonio, TX — Frost Bank Center
Saturday, Nov. 7, 2026 — Houston, TX — Toyota Center
Wednesday, Nov. 11, 2026 — Miami, FL — Kaseya Center
Friday, Nov. 13, 2026 — Tampa, FL — Benchmark International Arena
Saturday, Nov. 14, 2026 — Orlando, FL — Kia Center
Tuesday, Nov. 17, 2026 — Atlanta, GA — State Farm Arena
Wednesday, Nov. 18, 2026 — Charlotte, NC — Spectrum Center
Friday, Nov. 20, 2026 — Baltimore, MD — CFG Bank Arena
Saturday, Nov. 21, 2026 — Washington, DC — Capital One Arena
Monday, Nov. 23, 2026 — Boston, MA — TD Garden
Wednesday, Nov. 25, 2026 — Toronto, ON — Scotiabank Arena
Friday, Nov. 27, 2026 — Montreal, QC — Bell Centre
Sunday, Nov. 29, 2026 — Philadelphia, PA — Xfinity Mobile Arena
Tuesday, Dec. 1, 2026 — New York, NY — Madison Square Garden